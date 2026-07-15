Bruno Mars torna in Italia | a San Siro insegna cos’è davvero uno show

Bruno Mars è tornato in Italia e si esibisce a San Siro con due concerti. L’artista ha portato sul palco il suo nuovo album, dopo un’assenza di nove anni nel paese. Per l’evento, ha scelto un ingresso con una mini vespa e una sciarpa dell’Italia. Le due serate sono state considerate eventi di grande richiamo, attirando un vasto pubblico.

Nove anni. Un nuovo disco. E poi il ritorno. Bruno Mars è di nuovo in Italia e sceglie San Siro per due serate che diventano subito evento con ingresso in mini vespa e sciarpa dell’Italia al collo. The Romantic Tour porta con sé tutto il catalogo dell’hawaiano: il funk delle origini, il soul, il pop, l’esperienza Silk Sonic con Anderson Paak e le nuove venature latine dell’ultimo album che dà il nome al Romantic tour. Con una band impeccabile e un pubblico in estasi, Bruno si palesa in una forma pazzesca. Rimette in riga tutti e ci ricorda una volta per tutte come si costruisce un concerto. Il dubbio non esiste Quando un artista sparisce... 🔗 Leggi su 361magazine.com

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Bruno Mars | The Romantic Tour | Live @ Johan Cruijff ArenA, Amsterdam (NL) 2-7-2026

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