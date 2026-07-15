Un artista famoso per le sue classifiche e i premi Grammy si è esibito in una cattedrale prima di portare il suo spettacolo a Milano. È la prima delle due date italiane del suo tour, dedicato al nuovo album uscito a febbraio. Ha venduto 2,1 milioni di biglietti in un singolo giorno e ha fatto tappa in uno stadio di grande capacità. La performance ha attirato un vasto pubblico, con il cantante che ha portato sul palco il suo ultimo lavoro.

L’uomo delle classifiche, dei 16 Grammy, l’artista più ascoltato su Spotify mese per mese, quello con 2,1 milioni di biglietti venduti in un singolo giorno, arriva a Milano per la prima delle due date italiane del suo The Romantic Tour (14 e 15 luglio) dedicato al suo ultimo album, uscito il 27 febbraio per Atlantic Records. Prima di lui, sul palco, Victoria Monét; poi, dopo aver chiesto la benedizione divina, Bruno Mars è pronto a prendersi lo stadio. Non importa il caldo, o la coreografia perfettamente coordinata delle mani del pubblico che si sventagliano a più non posso: appena si accendono i tre schermi intorno al palco, scendono i ventagli, si alzano i telefoni, gli striscioni con scritto sopra «Marry me» e le teste coronate di bandana rossa ondeggiano all’unisono. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Bruno Mars prega in una cattedrale, poi si prende San Siro: dacci oggi il nostro spettacolo quotidiano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Bruno Mars illumina San Siro come una cattedrale gotica. “Fa’ che sia il miglior show di sempre”Bruno Mars ha aperto il suo concerto a San Siro con un gesto di preghiera e ha richiesto che lo spettacolo sia il migliore di sempre.

Bruno Mars, doppietta a San Siro. Storia e carisma di una superstarBruno Mars ha tenuto due concerti a San Siro, portando sul palco il suo repertorio.

Si parla di: Bruno Mars, le canzoni che assomigliano ad altre, una band fenomenale e il megaspritz sul palco: Grazie Dio, proteggi il pubblico; Bruno Mars a San Siro, lo show è servito: The Romantic Tour è funk, soul, pop, tutto!.

Bruno Mars a San Siro, lo show è servito: The Romantic Tour è funk, soul, pop, tutto!Leggi su Sky TG24 l'articolo Bruno Mars a San Siro, lo show è servito: The Romantic Tour è funk, soul, pop, tutto! tg24.sky.it