Un incendio si è sviluppato questa mattina sul Monte Serra, nel comune di Buti, coinvolgendo il crinale della zona. Sul posto sono intervenuti tre elicotteri, mentre la strada provinciale è stata chiusa per motivi di sicurezza. L’incendio si è verificato in una delle aree più vulnerabili del territorio pisano. Non sono stati segnalati incidenti o feriti al momento. La situazione è sotto controllo grazie all’intervento dei vigili del fuoco e dei mezzi aerei.

Buti (Pisa), 8 luglio 2026 – Mercoledì mattina, quello di oggi, di fuoco sul Monte Serra. Un vasto incendio ha colpito stamani il crinale nel comune di Buti, in una delle zone storicamente più vulnerabili e delicate del territorio pisano. A innescare l'allarme è stata la combinazione tra le temperature record di questi giorni e l'assenza prolungata di precipitazioni, che ha trasformato la vegetazione fitta del Serra in una vera e propria polveriera. Anche tre canadair sul posto. La macchina dei soccorsi si è attivata rapidamente. Sul posto stanno operando diciassette squadre di volontari dell’Antincendio Boschivo, personale degli enti locali e i Vigili del Fuoco del comando di Pisa, che hanno raggiunto l’area già a partire dalle 11,15. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A fuoco il Monte Serra: scatta l’emergenza, tre elicotteri in azione. Strada provinciale chiusa

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