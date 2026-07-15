Britney Spears rivelazione shock | l’accusa tremenda alla madre

Britney Spears ha pubblicato un messaggio sui social in cui accusa la madre di comportamenti dannosi. La cantante ha parlato di come i 15 anni di conservatorship abbiano lasciato cicatrici profonde, anche dopo aver ripreso il controllo della sua vita nel 2021. Lo sfogo è arrivato dopo anni di silenzio e tensioni familiari, con Spears che ha condiviso dettagli sulla sua esperienza personale.

Con uno sfogo sui social Britney Spears è tornata a parlare della sua famiglia, accusando la madre. Dal 2021 Britney Spears è tornata padrona della sua vita, ma i 15 anni di conservatorship l’hanno segnata nel profondo, con cicatrici che ancora fanno fatica a guarire. La popstar ha deciso di sfogarsi sui social, pubblicando una storia dove parla della sua famiglia. Con un lungo sfogo sui social, Britney Spears è tornata a parlare di uno dei periodo più difficili della sua vita, ovvero i 15 anni di conservatorship durante i quali ogni decisione che la riguardava, anche una semplice vacanza, veniva presa dal padre Jamie Spears. Dal 2021 la postar è tornata padrona della sua vita ma il dolore vissuto in quei 15 anni è ancora una ferita aperta, come lo dimostrano le parole che ha voluto condividere con i suoi follower su Instagram. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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Britney Spears: da REGINA del pop a PRIGIONIERA del sistema | La verità sulla

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