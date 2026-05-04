Britney Spears ha patteggiato l’accusa di guida in stato alterato La mossa per evitare il carcere

Britney Spears ha deciso di patteggiare con il tribunale di Ventura, a nord di Los Angeles, evitando così il carcere. La cantante di 44 anni ha ammesso di aver commesso una violazione stradale minore collegata alla guida in stato di ebbrezza, definita nel procedimento come “wet reckless”. La decisione arriva dopo che era stata accusata di guida in stato alterato.

Niente carcere per Britney Spears. La pop star, 44 anni, ha patteggiato con il tribunale di Ventura, a nord di Los Angeles, dichiarandosi colpevole di una violazione stradale minore legata alla guida in stato di ebbrezza, il cosiddetto “wet reckless” (guida sconsiderata). La star era stata fermata il 4 marzo a Westlake Village dalla California Highway Patrol, che aveva notato la sua macchina procedere in modo irregolare e a velocità elevata. Subito dopo era stata accusata di guidare sotto l’effetto di droga o alcol, una contestazione che può portare al carcere, soprattutto se recidiva. Una multa da oltre 500 dollari e un anno di libertà vigilata.🔗 Leggi su Open.online

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