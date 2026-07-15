Una sciatrice ha dichiarato di non essere sicura di partecipare alla prossima stagione a causa di problemi di recupero fisico. Ha detto di voler tornare a sciare all’inizio di agosto, ma non ha ancora deciso se potrà gareggiare. Ha inoltre acquistato un biglietto per un’area di allenamento in Sud America a settembre, dove si svolgerà l’attività di tutta la squadra italiana.

"Cercherò di tornare a sciare a inizio agosto. Non so ancora se potrò prender parte alla prossima stagione. Ho già il biglietto per Ushuaia a settembre, dove si allenerà tutta la squadra italiana. Ma se io avrò lo stesso dolore della scorsa annata, sarà insopportabile. L'anno scorso, in questo periodo, non sapevo nemmeno quando sarei riuscita a camminare di nuovo. Quindi in un certo senso quest'estate le cose vanno meglio, ma il mio corpo non si riprenderà mai del tutto"., Federica Brignone si racconta in una intervista al quotidiano francese L'Equipe soffermandosi sul proprio stato di salute dopo il grave infortunio subito nella primavera del 2025 ai campionati italiani. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Brignone: "Non so se farò la prossima stagione, il mio corpo non si riprenderà mai del tutto"

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