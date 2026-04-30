Le atlete di sci alpino sono protagoniste di una lunga storia fatta di rivalità e divergenze, che si è sviluppata nel corso degli anni. Dai primi dissapori durante i Mondiali del 2017 fino a un incidente diplomatico con una collega in occasione di un’intervista, le tensioni tra le due sono state più volte al centro dell’attenzione. Tuttavia, entrambe hanno continuato a distinguersi per le loro capacità sulle piste, senza mai condividere un rapporto di amicizia.

“Sofia e Federica non sono mai state amiche, neanche quando non erano nessuno, non si sono mai prese”. La sentenza è di Ninna Quario, mamma di Brignone. È datata 2022, ma come dimostra il mancato via libera all’intervista di Belve per presunte frasi di Fede sulla rivale, è più che mai in vigore. Siete Goggisti o Brignonisti? Un po’ come per il calcio, rari i casi di chi tifa per tutte e due con la stessa passione. Ecco la storia di una (gloriosa) rivalità con rari momenti di armonia o, per meglio dire, sopportazione. E pensare che hanno cominciato in Coppa del Mondo con lo stesso risultato nella stessa gara: 48° posto nel gigante di Lienz. Brignone nel 2007, Goggia 4 anni dopo.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Brignone-Goggia, in comune solo la classe sugli sci: "Non si sono mai prese"

Notizie correlate

Leggi anche: Sci, la discesa: Goggia per ora è terza, in testa Johnson poi Aicher. Brignone solo decima

Goggia, Brignone e non solo: le possibili medaglie azzurre nello sci alpinoCresce l'attesa per i Giochi Olimpici di Milano Cortina e con essa anche la speranza di vincere diverse gare nello sci alpino.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: È il settimanale Chi a fornire dettagli sui contenuti che non sarebbero piaciuti alla campionessa; Pirovano: Brignone e Goggia mi hanno insegnato tanto; Intervista di Brignone a Belve cancellata: Avrebbe chiesto tagli sulla rivalità con Goggia; Sofia GOGGIA - Atleta Olimpico/a Sci alpino | Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

Brignone e l'intervista fantasma a Belve: dietro lo stop alla messa in onda le domande su Sofia Goggia?Secondo il settimanale Chi dietro alla cancellazione dell'intervista ci sarebbe la richiesta di tagli da parte dello staff della sciatrice di alcuni passaggi sulla rivale-compagna ... gazzetta.it

Brignone a Belve, domande sgradite su Goggia: Fagnani dice no ai tagli e l'intervista non va in ondaBrignone a Belve, il giallo dell'intervista: Domande sgradite su Goggia. Fagnani nega i tagli richiesti dalla campionessa e la messa in onda su Rai 2 salta. sport.virgilio.it

Secondo il settimanale Chi, le risposte di Brignone che si richiedeva di tagliare riguardavano il rapporto di odi et amo con la collega-rivale Goggia; poiché erano state considerate rilevanti ai fini dell'intervista, si è deciso di comune accordo di non mandare il co - facebook.com facebook