Federica Brignone ha dichiarato di voler riprendere gli allenamenti a inizio agosto, ma ha precisato di non sapere ancora se potrà partecipare alla prossima stagione sciistica. La sciatrice italiana ha espresso incertezza sulla sua presenza futura nel circuito. La sua situazione attuale non permette di prevedere con certezza se tornerà a competere nella prossima annata.

Il futuro di Federica Brignone è un grosso punto di domanda. “Cercherò di tornare a sciare a inizio agosto. Non so ancora se potrò prender parte alla prossima stagione. Ho già il biglietto per Ushuaia a settembre, dove si allenerà tutta la squadra italiana. Ma se io avrò lo stesso dolore della scorsa annata, sarà insopportabile”, ha detto la campionessa di sci, doppia medaglia d’oro alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, durante un’intervista a L’Equipe. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Brignone (@federicabrignone) Brignone: “Il mio corpo non si riprenderà mai del tutto”. “L’anno scorso, in questo periodo, non sapevo nemmeno quando sarei riuscita a camminare di nuovo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Brignone: “Non so se ci sarò la prossima stagione”

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