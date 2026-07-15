Federica Brignone ha dichiarato di non voler partecipare alle Olimpiadi del 2030, preferendo dedicarsi a viaggi e sport senza restrizioni. A oltre un anno dall’infortunio alla gamba subito durante la carriera, la sciatrice ha parlato del suo recupero dopo aver conquistato due medaglie d’oro alle ultime Olimpiadi invernali. Non ha indicato piani specifici per future competizioni e ha sottolineato il desiderio di mantenere uno stile di vita libero da impegni agonistici.

A più di un anno dal grave infortunio alla gamba che subì Federica Brignone, la sciatrice si racconta a L’Equipe sul suo stato fisico dopo aver vinto due ori alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Brignone: “Sto recuperando massa muscolare, ma sono lontana dall’essere in buone condizioni”. “ Mi sto allenando abbastanza intensamente, ma continuo anche con le cure. Questa primavera è stata difficile: facevo ancora molta fatica a camminare. Ho iniziato la preparazione a metà maggio, ma non faccio assolutamente quello che facevo prima dell’infortunio. Posso andare in bicicletta, nuotare e allenarmi in palestra, ma non posso correre né appoggiare davvero il peso sulla gamba. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Brignone: “Alle Olimpiadi del 2030 sicuramente non ci sarò, voglio viaggiare e fare sport senza vincoli”

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