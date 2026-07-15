Brie Bella non parteciperà a Saturday Night’s Main Event. La wrestler ha dichiarato che il suo ritorno è diverso grazie a Bryan Danielson. Non si farà affidamento solo sulla sua esperienza da campionessa. La sua presenza si concentrerà sulla difesa del titolo, senza ulteriori dettagli sulle modalità. Nessuna altra informazione sulla sua partecipazione o sulle ragioni di questa decisione è stata comunicata.

Brie Bella non si presenterà a Saturday Night’s Main Event facendo affidamento soltanto sulla sua esperienza da campionessa. In vista della difesa dei WWE Women’s Tag Team Championship, che la vedrà fare squadra con Paige contro Fallon Henley e Lainey Reid delle Fatal Influence, Bryan Danielson ha svelato alcuni retroscena sulla preparazione della moglie. E, a sentire Brie, nessuno l’ha mai messa così tanto alla prova. Nel suo ultimo vlog, l’attuale campionessa di coppia ha spiegato che avere Danielson al suo fianco ha cambiato completamente il modo in cui ha affrontato questo ritorno sul ring: “ So che anche tu senti che questo comeback è diverso. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Brie Bella: “Questo ritorno è diverso grazie a Bryan Danielson”

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