AEW | Bryan Danielson non è più nel roster attivo

La AEW ha rimosso Bryan Danielson dal roster attivo. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni. Danielson non compare più tra i lottatori in lista. La sua presenza nel roster era già stata messa in discussione nelle scorse settimane. La compagnia ha aggiornato le sue pagine ufficiali, eliminando il nome e l’immagine del wrestler. Nessuna comunicazione ufficiale su eventuali prossimi passi o condizioni di salute.

Che le sue condizioni non fossero delle migliori era cosa nota ormai a tutti, ma la All Elite ha appena reso tutto più ufficiale rimuovendo il nome e il volto di Bryan Danielson dal roster attivo. L’amara sorpresa – se di sorpresa si può parlare – è emersa in queste ore: l’ American Dragon risulta presente solamente nel team di commento. Bryan Danielson definitivamente fuori dall’azione?. Non ci sarebbe nulla di cui stupirsi. La sua ultima apparizione, escludendo lo squash di 8 secondi a Dark con Max Caster, risale a AEW WrestleDream quindi ad ottobre 2024, dove ha perso l’ AEW World Championship in favore di Jon Moxley; da allora il suo futuro in ring è sempre stato un vero e proprio limbo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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