Sale (ulteriormente) l'attesa per gli I-Days 2027. Sabato 11 settembre, l’Ippodromo Snai San Siro diventerà il teatro di "Milano Marea", l'imperdibile data evento che vedrà Bresh grande protagonista del festival. Dopo aver dominato la scena nel 2026 con una serie di sold out che hanno confermato il suo legame viscerale con il pubblico, Andrea Brasi si prepara a conquistare Milano in quella che si annuncia come la tappa più importante del suo percorso artistico. Forte di un repertorio impreziosito da 31 dischi platino e 14 oro, il cantautore genovese è pronto a trascinare i fan in un'esperienza immersiva, dove la cifra stilistica della "Drilliguria" si fonderà con l'emotività profonda che caratterizza tutta la sua produzione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Bresh agli I-Days 2027 con "Milano Marea": come acquistare i biglietti

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Bresh live a Radio Italia Live - Il Concerto a Milano il 15-05-2026

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