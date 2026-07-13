Nel 2027 Bresh sarà protagonista con Milano marea all’Ippodromo Snai
Nel 2027, l'artista terrà uno spettacolo intitolato “Milano marea” all’Ippodromo Snai. Lo scorso anno ha iniziato il suo primo tour nei palasport e quest’anno ha eseguito tre concerti in Europa, a Parigi, Londra e Barcellona. La data milanese è stata annunciata recentemente.
MILANO – Partito lo scorso anno con il suo primo tour nei palasport e proseguito quest’anno con tre date in Europa a Parigi, Londra e Barcellona, per poi approdare nella sua Genova con quattro live Sold Out al Porto Antico e un altro Sold Out all’Auditorium Parco della Musica di Roma, il viaggio di BRESH non accenna a fermarsi e nel 2027 arriverà, per la prima volta, all’Ippodromo SNAI San Siro di MILANO, sabato 11 settembre 2027, in occasione di I-DAYS Milano. Un appuntamento unico, denominato MILANO MAREA, che si preannuncia una vera e propria festa davanti ai suoi fan. Una nuova tappa di quel viaggio a vele spiegate che sta portando Bresh su palchi sempre nuovi e diversi. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
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