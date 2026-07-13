Nel 2027, l'artista terrà uno spettacolo intitolato “Milano marea” all’Ippodromo Snai. Lo scorso anno ha iniziato il suo primo tour nei palasport e quest’anno ha eseguito tre concerti in Europa, a Parigi, Londra e Barcellona. La data milanese è stata annunciata recentemente.

MILANO – Partito lo scorso anno con il suo primo tour nei palasport e proseguito quest’anno con tre date in Europa a Parigi, Londra e Barcellona, per poi approdare nella sua Genova con quattro live Sold Out al Porto Antico e un altro Sold Out all’Auditorium Parco della Musica di Roma, il viaggio di BRESH non accenna a fermarsi e nel 2027 arriverà, per la prima volta, all’Ippodromo SNAI San Siro di MILANO, sabato 11 settembre 2027, in occasione di I-DAYS Milano. Un appuntamento unico, denominato MILANO MAREA, che si preannuncia una vera e propria festa davanti ai suoi fan. Una nuova tappa di quel viaggio a vele spiegate che sta portando Bresh su palchi sempre nuovi e diversi. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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© Lopinionista.it - Nel 2027 Bresh sarà protagonista con “Milano marea” all’Ippodromo Snai

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