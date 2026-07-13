Nel 2027 Bresh porterà il suo mare a Milano con Milano Marea un grande evento live sabato 11 settembre all’Ippodromo SNAI San Siro

Da romadailynews.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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BRESH   PORTA IL SUO MARE A MILANO  CON UN GRANDE EVENTO LIVE NEL 2027 MILANO MAREA SABATO 11 SETTEMBRE 2027  I-DAYS MILANO  Ippodromo SNAI San Siro  – MILANO Unica data live dell’artista per il 2027 My Live Nation presale: martedì 14 luglio, ore 11.00 Vendita generale: mercoledì 15 luglio, ore 11.00 È DISPONIBILE IN DIGITALE “MEDITERRANEO – DOPO IL MARE” DELUXE EDITION DELL’ALBUM CERTIFICATO DOPPIO PLATINO!   Partito lo scorso anno con il suo primo tour nei palasport e proseguito quest’anno con tre date in Europa a Parigi, Londra e Barcellona, per poi approdare nella sua Genova con quattro live Sold Out al Porto Antico e un altro Sold Out... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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nel 2027 bresh porter224 il suo mare a milano con milano marea un grande evento live sabato 11 settembre all8217ippodromo snai san siro
© Romadailynews.it - Nel 2027 Bresh porterà il suo mare a Milano con “Milano Marea”, un grande evento live, sabato 11 settembre all’Ippodromo SNAI San Siro
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BRESH EN VIVO | FABRIQUE, MILANO, ITALIA | Una hit dopo laltra

Video BRESH EN VIVO | FABRIQUE, MILANO, ITALIA | Una hit dopo laltra

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