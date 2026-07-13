Nel 2027 Bresh porterà il suo mare a Milano con Milano Marea un grande evento live sabato 11 settembre all’Ippodromo SNAI San Siro
BRESH PORTA IL SUO MARE A MILANO CON UN GRANDE EVENTO LIVE NEL 2027 MILANO MAREA SABATO 11 SETTEMBRE 2027 I-DAYS MILANO Ippodromo SNAI San Siro – MILANO Unica data live dell’artista per il 2027 My Live Nation presale: martedì 14 luglio, ore 11.00 Vendita generale: mercoledì 15 luglio, ore 11.00 È DISPONIBILE IN DIGITALE “MEDITERRANEO – DOPO IL MARE” DELUXE EDITION DELL’ALBUM CERTIFICATO DOPPIO PLATINO! Partito lo scorso anno con il suo primo tour nei palasport e proseguito quest’anno con tre date in Europa a Parigi, Londra e Barcellona, per poi approdare nella sua Genova con quattro live Sold Out al Porto Antico e un altro Sold Out... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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Nel 2027 Bresh porterà il suo mare a Milano con Milano Marea, un grande evento live, sabato 11 settembre all’Ippodromo SNAI San SiroBRESH PORTA IL SUO MARE A MILANO CON UN GRANDE EVENTO LIVE NEL 2027 MILANO MAREA SABATO 11 SETTEMBRE 2027 I-DAYS MILANO Ippodromo SNAI San ... romadailynews.it
Bresh nel 2027 porterà il suo mare a Milano sabato 11 settembreRedazione 13 Luglio 2026, 13:35 Milano, 13 lug. (askanews) – Partito lo scorso anno ... msn.com