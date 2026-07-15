Brescia fabbrica di talenti | An modello da seguire

Il presidente dell’AN Brescia ha parlato di una strategia che punta sulla valorizzazione dei giovani e sulla programmazione come chiavi del successo. La squadra, in fase di preparazione per la nuova stagione, si concentra sulla crescita interna e sulla competitività nel mercato europeo. La società si propone di affrontare i grandi club con un progetto che mira a mantenere alta la qualità del settore giovanile, puntando a qualificarsi nuovamente in Champions League.

di AlessandroLuigi Maggi La stagione dell’AN Brescia, il mercato e la nuova corsa alla Champions League. Il presidente Andrea Malchiodi racconta un progetto che continua a sfidare i grandi club europei attraverso programmazione e valorizzazione dei giovani. Presidente, come giudica la stagione appena conclusa? "Il bilancio è positivo. Siamo arrivati ancora una volta fino in fondo nelle competizioni più importanti disputando una stagione di alto livello. Resta il dispiacere per non essere riusciti a vincere la finale, o a strappare almeno una gara alla Pro Recco, come avremmo meritato". L’AN ogni estate deve ricostruire. È il vostro modello? "È un po’ la nostra filosofia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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