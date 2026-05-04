Da quando Paolo Maldini ha lasciato il Milan, la squadra ha attraversato numerosi cambiamenti, con molte modifiche alla rosa e alla guida tecnica. Le continue rivoluzioni hanno caratterizzato il club negli ultimi tempi, senza una stabilità apparente. Ora, dopo una serie di interventi e modifiche, si guarda con attenzione all’approccio dell’Inter, che sembra rappresentare un modello di riferimento. La situazione rimane in evoluzione, con il club che cerca di trovare un equilibrio.

Mancano solo tre partite alla fine della stagione e al Milan servono ancora sei punti per avere la certezza di giocare la prossima edizione della Champions League. Dopo la pessima prestazione contro il Sassuolo e il netto calo della squadra di Allegri nelle ultime 7 partite di Serie A, si inizia già a parlare di una rivoluzione necessaria sul mercato estivo, per cambiare e rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Fosse il primo anno sarebbe anche comprensibile, ma è già da tempo che si parla di rivoluzione necessaria. In pratica, dal calciomercato estivo post addio di Paolo Maldini, ovvero quello della cessione di Tonali e della rivoluzione a centrocampo per i rossoneri.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, dall’addio di Maldini solo rivoluzioni. Ora basta. Il modello da seguire è l’Inter

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