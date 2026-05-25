Andrea Abodi a Viterbo | Il Palaunitus è un modello da seguire

Da viterbotoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il ministro per lo Sport e per i Giovani ha visitato il Palaunitus dell’ateneo della Tuscia, definendolo un modello da seguire. Prima ha partecipato al Leopard Circuit nel capoluogo, poi si è spostato a Vasanello per un incontro con le associazioni sportive al campo sportivo. La giornata del 25 maggio ha coinvolto anche altre tappe nella provincia.

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Da Viterbo a Vasanello. Giornata viterbese, quella del 25 maggio, per Andrea Abodi. Il ministro per lo Sport e per i Giovani è stato prima al Leopard circuit e poi al Palaunitus dell'ateneo della Tuscia nel capoluogo e poi a Vasanello per un incontro con le associazioni al campo sportivo. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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