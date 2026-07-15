Bradisismo – Bollettino settimanale INGV 6-12 luglio

Il mese di luglio continua a mostrare tenori energetici più bassi rispetto ai mesi precedenti, con un comportamento che ricorda maggiormente quello osservato a marzo. La sismicità della settimana di riferimento è stata contenuta: 38 eventi sismici, di cui 20 localizzati con Md=0.0 e magnitudo massima Mdmax=1.5±0.3. Passiamo alla deformazione del suolo. Le ultime quattro settimane perfezionate presentano un’incertezza maggiore del normale sull’ultima misura (non i consueti ±3 mm ma ±6 mm, ben visibili nelle linguette nere che rappresentano l’errore verticale). Questo porta a una deformazione complessiva, tra il 25 maggio e il 28 giugno, di 6±6 mm, cioè un valore reale compreso tra 0 e 12 mm. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

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