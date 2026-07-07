Bradisismo commento al bollettino settimanale INGV 29 giugno-5 luglio
Nella settimana dal 29 giugno al 5 luglio sono stati registrati 43 terremoti, con una media di circa sei eventi al giorno. La magnitudo massima raggiunta è stata Md 2.1±0. La sismicità si è mantenuta contenuta, senza eventi di elevata intensità. Il bollettino settimanale dell'INGV riporta dati aggiornati sulla attività sismica nella regione, senza segnalare variazioni significative rispetto ai periodi precedenti.
La settimana in esame ha visto una sismicità contenuta, con 43 terremoti rilevati (circa 6 eventi al giorno in media) e una magnitudo massima di Md 2.1±0.3. Le aree interessate sono state tre, con due possibili sequenze sismiche e uno sciame, valutazione basata sull’andamento delle magnitudo registrate durante i diversi episodi. Passiamo al sollevamento del suolo. Le quattro settimane perfezionate (18-24 maggio 15-21 giugno) mostrano una deformazione complessiva di 16±3 mm, leggermente superiore rispetto alle quattro settimane precedenti. L’aumento sembra concentrarsi soprattutto nell’ultima settimana perfezionata, come si nota chiaramente anche dal grafico del bollettino. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it
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