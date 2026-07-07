Bradisismo commento al bollettino settimanale INGV 29 giugno-5 luglio

Notizia in breve

Nella settimana dal 29 giugno al 5 luglio sono stati registrati 43 terremoti, con una media di circa sei eventi al giorno. La magnitudo massima raggiunta è stata Md 2.1±0. La sismicità si è mantenuta contenuta, senza eventi di elevata intensità. Il bollettino settimanale dell'INGV riporta dati aggiornati sulla attività sismica nella regione, senza segnalare variazioni significative rispetto ai periodi precedenti.