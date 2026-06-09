Bradisismo – Bollettino INGV periodo 1-7 giugno

Tra il 1 e il 7 giugno sono stati registrati 115 terremoti, principalmente tra Monte Olibano e la parte occidentale di Agnano, con la magnitudo massima di 1.0. La micro sismicità ha coinvolto anche la zona di Cigliano.

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