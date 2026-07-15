Brad Parscale, in passato collaboratore di Donald Trump, è stato recentemente accusato di lavorare come agente per Israele e di opporsi ai negoziati con l’Iran. Secondo fonti investigative, Parscale ha svolto attività di supporto alle politiche israeliane e ha promosso posizioni contrarie all’accordo con Teheran. Le accuse sono state rese pubbliche dopo un’indagine che ha portato alla luce i suoi legami e le sue attività recenti.

Brad Parscale, da collaboratore di Donald Trump ad agente per Israele. Per i lettori di InsideOver, quello di Parscale non è affatto un nome nuovo. Come vi abbiamo raccontato nei mesi scorsi, l’ex direttore dei media digitali per la campagna presidenziale di Donald Trump nel 2016 e responsabile della campagna per la rielezione di Trump nel 2020, il quale si è registrato come agente straniero per Israele, firmando un contratto da 6 milioni di dollari per sviluppare «campagne digitali contro l’antisemitismo». Secondo il Foreign Agents Registration Act, Parscale ha iniziato a lavorare per il governo israeliano il 18 settembre 2025 tramite la sua nuova società, Clocktower X LLC, collaborando principalmente con il Ministro degli Affari Esteri di Israele e il suo capo di gabinetto, Eran Shayovich. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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© It.insideover.com - Brad Parscale, lo stratega che lavora per Israele e contro i negoziati con l’Iran

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