Brad Parscale lo stratega che lavora per Israele e contro i negoziati con l’Iran

Da it.insideover.com 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Brad Parscale, in passato collaboratore di Donald Trump, è stato recentemente accusato di lavorare come agente per Israele e di opporsi ai negoziati con l’Iran. Secondo fonti investigative, Parscale ha svolto attività di supporto alle politiche israeliane e ha promosso posizioni contrarie all’accordo con Teheran. Le accuse sono state rese pubbliche dopo un’indagine che ha portato alla luce i suoi legami e le sue attività recenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Brad Parscale, da collaboratore di Donald Trump ad agente per Israele. Per i lettori di InsideOver, quello di Parscale non è affatto un nome nuovo. Come vi abbiamo raccontato nei mesi scorsi, l’ex direttore dei media digitali per la campagna presidenziale di Donald Trump nel 2016 e responsabile della campagna per la rielezione di Trump nel 2020, il quale si è registrato come agente straniero  per Israele, firmando un contratto da  6 milioni di dollari  per sviluppare «campagne digitali contro l’antisemitismo». Secondo il Foreign Agents Registration Act, Parscale ha iniziato a lavorare per il governo israeliano il 18 settembre 2025 tramite la sua nuova società, Clocktower X LLC, collaborando principalmente con il Ministro degli Affari Esteri di Israele e il suo capo di gabinetto,  Eran Shayovich. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Segui gli aggiornamenti su Israele.

brad parscale lo stratega che lavora per israele e contro i negoziati con l8217iran
© It.insideover.com - Brad Parscale, lo stratega che lavora per Israele e contro i negoziati con l’Iran
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

They Buy The Architecture | Danks Exposes Salem Media, Trump Family & Israel's $729M Propaganda

Video They Buy The Architecture | Danks Exposes Salem Media, Trump Family & Israel's $729M Propaganda

Notizie e thread social correlati

Iran, Trump tenta di serrare i negoziati. L'intesa con Israele per isolare HezbollahAl termine di una giornata di scontri tra Israele e Libano, il presidente degli Stati Uniti ha cercato di rafforzare i negoziati con Israele,...

Trump: «I negoziati con l’Iran potrebbero chiudersi nel weekend, vanno bene. Sul Libano noi allineati con Israele»- La direttaLe negoziazioni tra gli Stati Uniti e l’Iran sono in corso e potrebbero concludersi già nel fine settimana, secondo quanto dichiarato da un...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web