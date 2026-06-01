Iran Trump tenta di serrare i negoziati L' intesa con Israele per isolare Hezbollah

Da iltempo.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al termine di una giornata di scontri tra Israele e Libano, il presidente degli Stati Uniti ha cercato di rafforzare i negoziati con Israele, puntando a isolare Hezbollah. La strategia include accordi con Israele per limitare l'influenza del gruppo sciita nella regione. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle misure adottate o sui risultati immediati di queste iniziative.

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  Al termine di una giornata di attacchi fra Israele e Libano, il presidente Usa Donald Trump ha riferito di avere ottenuto un cessate il fuoco sul fronte Hezbollah: "Ho avuto una telefonata molto produttiva con il Primo Ministro Bibi Netanyahu: nessuna truppa sarà inviata a Beirut e le eventuali truppe che erano in viaggio sono già state fatte rientrare. Allo stesso modo, tramite rappresentanti di alto livello, ho avuto un ottimo colloquio con Hezbollah, i quali hanno concordato che ogni sparatoria cesserà: Israele non attaccherà loro e loro non attaccheranno Israele". Quanto alla presunta sospensione dei negoziati Usa-Iran riferita nelle ore precedenti dall'agenzia Tasnim vicina ai Pasdaran, Trump ha affermato che i colloqui con l'Iran "proseguono a ritmo serrato". 🔗 Leggi su Iltempo.it

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