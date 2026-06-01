Al termine di una giornata di scontri tra Israele e Libano, il presidente degli Stati Uniti ha cercato di rafforzare i negoziati con Israele, puntando a isolare Hezbollah. La strategia include accordi con Israele per limitare l'influenza del gruppo sciita nella regione. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle misure adottate o sui risultati immediati di queste iniziative.

Al termine di una giornata di attacchi fra Israele e Libano, il presidente Usa Donald Trump ha riferito di avere ottenuto un cessate il fuoco sul fronte Hezbollah: "Ho avuto una telefonata molto produttiva con il Primo Ministro Bibi Netanyahu: nessuna truppa sarà inviata a Beirut e le eventuali truppe che erano in viaggio sono già state fatte rientrare. Allo stesso modo, tramite rappresentanti di alto livello, ho avuto un ottimo colloquio con Hezbollah, i quali hanno concordato che ogni sparatoria cesserà: Israele non attaccherà loro e loro non attaccheranno Israele". Quanto alla presunta sospensione dei negoziati Usa-Iran riferita nelle ore precedenti dall'agenzia Tasnim vicina ai Pasdaran, Trump ha affermato che i colloqui con l'Iran "proseguono a ritmo serrato". 🔗 Leggi su Iltempo.it

Segui gli aggiornamenti su Trump.

© Iltempo.it - Iran, Trump tenta di serrare i negoziati. L'intesa con Israele per isolare Hezbollah

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Trump: Accordo o li distruggiamo. Iran: No a negoziati finché resta blocco navale Usa

Notizie e thread social correlati

Guerra in Iran, Netanyahu: “Aprire negoziati con il Libano”. Hezbollah respinge negoziati con Israele. Meloni sente premier PakistanLa guerra in Iran continua a far notizia, con il governo israeliano che propone di avviare negoziati con il Libano, mentre il movimento Hezbollah ha...

I negoziati tra Libano e Israele, contro Hezbollah ma senza HezbollahI negoziati tra Libano e Israele si sono svolti a Washington, segnando il primo incontro tra i rappresentanti dei due paesi in oltre vent'anni.

Temi più discussi: Hormuz, l’Iran si allarga. Trump: Niente pedaggi, ci prenderemo l’uranio; Collo di bottiglia Trump cerca un accordo sullo Stretto di Hormuz, mentre il mondo aspetta il petrolio; Trump tenta il qui pro quo sull’Iran; Iran-USA, in attesa di un accordo.

Iran-Usa,cresce lo scontro sul negoziato:i falchi di Teheran premono,Trump prende tempo. Le condizioni.Verità e menzogne. Il presidente iraniano: Pronti a raggiungere un quadro dignitoso per la pace. Ala più intransigente del regime tenta di sabotare i co x.com

L'S&P 500 sta raggiungendo un massimo storico dopo notizie che gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo che è ancora in attesa dell'approvazione del presidente Trump. reddit

Trump: Ho parlato con Netanyahu, non ci saranno truppe a BeirutIl presidente Usa dopo la decisione del premier israeliano di ordinare all'esercito di colpire obiettivi terroristici nella capitale libanese ... unionesarda.it

Guerra, Trump inasprisce la proposta all’Iran. Israele avanza e conquista BeaufortGli Stati Uniti rilanciano i negoziati con condizioni più severe per Teheran; Israele conquista una posizione strategica in Libano e amplia la propria offensiva. notizie.it