Trump | I negoziati con l’Iran potrebbero chiudersi nel weekend vanno bene Sul Libano noi allineati con Israele- La diretta

Le negoziazioni tra gli Stati Uniti e l’Iran sono in corso e potrebbero concludersi già nel fine settimana, secondo quanto dichiarato da un rappresentante americano. Nel frattempo, gli scontri nel Golfo tra le forze statunitensi e iraniane si sono intensificati, con attacchi che si sono verificati anche nelle ultime ore. Sul Libano, gli Stati Uniti hanno affermato di essere in linea con Israele.

Resta sempre più faticosamente aperto il tavolo diplomatico tra Usa e Iran, nonostante gli attacchi incrociati «difensivi» tra Usa e Iran nel Golfo fino a quest’ultima notte. Secondo Abc, Donald Trump pretende che Teheran fissi nero su bianco precise concessioni sul nucleare all’interno dell’intesa ancora in fase di trattativa. Intanto le forze americane hanno lanciato un missile contro una nave battente bandiera del Botswana che cercava di raggiungere un porto iraniano violando il blocco imposto da Washington. A renderlo noto è lo stesso Us Central Command. Nelle ultime ore un’ondata improvvisa di raid iraniani ha colpito in Baherein e Kuwait. 🔗 Leggi su Open.online

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Falliscono i Negoziati fra USA e Iran: Trump chiude A SUA VOLTA lo stretto di HORMUZ

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