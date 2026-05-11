Tennis tavolo trionfo del CSI Morbegno ai Nazionali | quattro ori e due bronzi

Il GS CSI Morbegno ha ottenuto un risultato significativo ai Campionati nazionali CSI di tennistavolo, che si sono svolti al Palasport “Bernardo Speca” di San Benedetto del Tronto. Durante il weekend, la squadra si è distinta conquistando quattro medaglie d’oro e due di bronzo in diverse categorie. La competizione ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da varie regioni italiane.

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Weekend da incorniciare per il GS CSI Morbegno ai Campionati nazionali CSI di tennistavolo disputati al Palasport “Bernardo Speca” di San Benedetto del Tronto. La società valtellinese ha conquistato ben quattro medaglie d’oro e due di bronzo, chiudendo con uno straordinario quarto posto nella.🔗 Leggi su Sondriotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Tennis tavolo, giornata casalinga dolceamara per i pongisti del CSI Morbegno Tennis tavolo, CSI Morbegno promosso in C2Con una giornata di anticipo, i pongisti del CSI Morbegno Luca Nava, Riccardo e Raffaele Riva conquistano matematicamente la promozione diretta Con... Argomenti più discussi: Tennis tavolo, trionfo del CSI Morbegno ai Nazionali: quattro ori e due bronzi; Inter, dal fondo al trionfo con il talento di Chivu (e la forza della società); Piazza del Popolo si fa Villaggio della Salute: 10mila screening e il trionfo di Fiorello per i 15 anni di Tennis & Friends; Trionfo di sport a Roccaravindola: cala il sipario sul Torneo di Tennis Ravindolese. La Cina ha vinto entrambi i titoli a squadre ai Campionati Mondiali di Tennis da Tavolo ITTF Finals Londra 2026, battendo il Giappone nelle finali femminile e maschile all'OVO Arena Wembley reddit Trionfo pugliese ai campionati paralimpici di tennistavolo: doppio oro per ColettaDoppia medaglia d'oro per Leonardo Coletta, atleta diciannovenne di Castellana Grotte (Bari). L’atleta, tesserato per l’Asd Fiaccola, ha conquistato il titolo di Campione italiano sia nel singolo che ... lagazzettadelmezzogiorno.it