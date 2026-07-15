Bonus nido pagamenti più veloci e rinnovo d’ufficio | cosa cambia con il Decreto 1° maggio

Il Decreto 1° maggio modifica le modalità di pagamento e rinnovo del Bonus nido. I pagamenti saranno più rapidi e il rinnovo avverrà in automatico. La normativa entra in vigore con la conversione in legge del decreto, datata 25 giugno 2026. La legge riguarda specificamente le modalità di erogazione e rinnovo del bonus per le famiglie. Nessuna modifica riguarda altri aspetti del beneficio o procedure diverse.

Novità per il Bonus nido: il Decreto 1° maggio (D.L. 30 aprile 2026 numero 62) di recente convertito in Legge 25 giugno 2026 numero 112 introduce dal 1° luglio 2026 l’obbligo per i comuni e gli enti locali di comunicare direttamente all’INPS il codice fiscale e i dati identificativi delle strutture educative per l’infanzia in possesso di apposito titolo abilitativo. L’interscambio dei dati permetterà all’INPS di automatizzare i controlli, riducendo i tempi di lavorazione delle domande di Bonus nido e velocizzando il pagamento del contributo alle famiglie. Analizziamo le novità in dettaglio. Indice. Bonus nido: con il Decreto Lavoro debutta l’interscambio dei dati tra comuni e INPS. 🔗 Leggi su Leggioggi.it

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