Una scena di Bol On Ice mostra le atlete mentre si preparano ai loro numeri sul ghiaccio, con costumi scintillanti e movimenti precisi. Le luci intense illuminano la pista mentre le performer eseguono salti e figure acrobatiche, con il pubblico che osserva da vicino. Il backstage rivela le prove, i cambi costume e la concentrazione delle atlete prima di entrare in scena. Lo spettacolo si svolge in una grande arena con la pista centrale come protagonista.

Nuova puntata di Ginnasticomania! Per questa puntata usciamo dalla palestra e ci tuffiamo nell’affascinante mondo del pattinaggio di figura, entrando nel dietro le quinte di Bol On Ice, uno degli spettacoli sul ghiaccio più prestigiosi e spettacolari d’Italia. Ospite della trasmissione è Fabio Signorini, ideatore e organizzatore dell’evento che dal 2019 unisce pattinaggio artistico, acrobatica, musica e spettacolo in una produzione capace di richiamare alcuni dei più grandi campioni internazionali. Nel corso dell’intervista, condotta da Chiara Sani, scopriamo come nasce uno show di questo livello, quali sono le sfide organizzative dietro un evento internazionale e i retroscena legati alla presenza di stelle del calibro di Ilia Malinin, del campione olimpico Mikhail Shaidorov e dell’icona azzurra Carolina Kostner. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Bol On Ice, il dietro le quinte dello show delle star del pattinaggio a Bologna | Fabio Signorini

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