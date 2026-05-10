A Bisceglie, si è svolto un evento dedicato al mondo dello spettacolo, con particolare attenzione alle dinamiche tra le star e i loro agenti. Durante l'incontro, sono stati discussi i metodi di gestione delle tensioni e dei conflitti che si verificano dietro le quinte televisive. Sono stati anche svelati alcuni aspetti poco noti dei rapporti tra i protagonisti dello spettacolo e le figure di supporto che lavorano per loro.

? Punti chiave Quali segreti nascondono i rapporti tra grandi star e i loro agenti?. Come si gestiscono i litigi e le tensioni dietro le quinte televisive?. Chi sono i personaggi che hanno costruito il successo di Benigni e Morandi?. Perché la gestione del talento è cambiata con l'era digitale?.? In Breve Presentazione alle ore 19:30 del 9 maggio presso le Vecchie Segherie Mastrototaro.. Moderazione affidata ai docenti universitari Federico Zecca e Angela Bianca Saponari.. Analisi del management artistico basata su 47 anni di attività professionale.. L'evento a Bisceglie collega il territorio ai processi culturali della comunicazione nazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lucio Presta a Bisceglie: i segreti del dietro le quinte dello show

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