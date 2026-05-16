Lady Louise Windsor dietro le quinte del Royal Windsor Horse Show
Lady Louise Windsor, figlia ventiduenne del Principe Edoardo e della Duchessa di Edimburgo, è stata presente al Royal Windsor Horse Show. La giovane ha partecipato alla manifestazione e ha assistito alle competizioni e agli eventi equestri che si sono svolti nel corso della giornata. La sua presenza è stata notata tra il pubblico, senza partecipare ufficialmente alle competizioni, e ha osservato da vicino le esibizioni degli atleti coinvolti. La partecipazione si è svolta in modo discreto e senza particolari imprevisti.
Organizzato ogni anno dal 1943, il Royal Windsor Horse Show ospita concorrenti internazionali nelle discipline del dressage, salto ostacoli, guida di carrozze e endurance all’interno dei terreni privati del Castello di Windsor. Lady Louise, che studia Letteratura inglese presso Università di St Andrews, in Scozia, ha contribuito a garantire che l’evento di quattro giorni (da giovedì 14 a domenica 17 maggio) si svolga senza intoppi e possa contare su una buona presenza reale. Re Carlo III, patrono dell’evento, partecipa insieme al Principe Edward e a Sophie, Duchessa di Edimburgo, che saranno presenti ogni giorno per sostenere la figlia, riferiscono alcune fonti a Vanity Fair. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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