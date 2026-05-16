Lady Louise Windsor dietro le quinte del Royal Windsor Horse Show

Lady Louise Windsor, figlia ventiduenne del Principe Edoardo e della Duchessa di Edimburgo, è stata presente al Royal Windsor Horse Show. La giovane ha partecipato alla manifestazione e ha assistito alle competizioni e agli eventi equestri che si sono svolti nel corso della giornata. La sua presenza è stata notata tra il pubblico, senza partecipare ufficialmente alle competizioni, e ha osservato da vicino le esibizioni degli atleti coinvolti. La partecipazione si è svolta in modo discreto e senza particolari imprevisti.

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