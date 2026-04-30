Accordo Sky | Warner Bros Discovery tornano da oggi i canali free e l' app Discovery+

Da oggi, su Sky tornano 10 canali di Warner Bros. Discovery e l’app Discovery+. Sono disponibili nuovamente i canali free e l’app, che offrono un ampio catalogo di film Warner Bros, tra blockbuster e grandi classici. La ripresa delle trasmissioni riguarda sia i canali lineari che la piattaforma digitale.

Tornano 10 canali WBD e discovery+ su Sky, con un ampio catalogo di film Warner Bros tra blockbuster e grandi classici. Sky e Warner Bros. Discovery hanno siglato un accordo che rinnova la partnership tra i due gruppi, riportando così su Sky un ampio numero di canali e contenutidel gruppo WBD. Questo nuovo accordo prevede il ritornodi dieci canali in chiaroe dell’app discovery+, oltrea un’ampia selezione di film Warner Bros. nell’offerta cinema di Sky e NOW. Contenuti che si aggiungono alle nuove stagioni di alcune delle serie iconiche di HBO già previste dall’intesa precedente. Da oggi, 30 aprile, i canali del gruppo Warner Bros. Discovery tornano a far parte della line up di Sky.🔗 Leggi su Digital-news.it

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Panoramica sull’argomento

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