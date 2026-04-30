Sky e Warner Bros. Discovery hanno firmato un nuovo accordo che ripristina la presenza di dieci canali del gruppo WBD sulla piattaforma Sky, tra cui NOVE, Real Time, DMAX e discovery+. L’intesa include anche l’aggiunta dell’app discovery+ e un ampio catalogo di film Warner Bros. La collaborazione, interrotta in passato, si conclude con questa ripresa ufficiale.

Una lunga separazione è giunta al termine: Sky e Warner Bros. Discovery hanno ufficialmente siglato un nuovo accordo di partnership, che riporta su Sky dieci canali del gruppo WBD, l’app discovery+ e un ricco catalogo di film Warner Bros. su Sky Cinema e NOW. Una notizia molto attesa da chi, negli ultimi mesi, aveva vissuto sulla propria pelle l’assenza di alcuni dei canali e contenuti più amati. I canali WBD tornano su Sky da oggi. A partire da oggi, 30 aprile 2026, NOVE, Discovery, Real Time, DMAX, Giallo, Food Network, HGTV, Discovery Turbo, K2 e Frisbee sono nuovamente disponibili sui decoder Sky Q, My Sky, Sky Stream e su Sky Glass, andando ad affiancarsi ai canali kids Cartoon Network e Boomerang e alle news di CNN International, che erano già rimasti nell’offerta.🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Sky e Warner Bros. Discovery fanno pace: tornano NOVE, Real Time, DMAX e discovery+

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