Dal 15 luglio 2026, K2 e Frisbee entreranno a far parte del palinsesto di Boing, rafforzando l'offerta dedicata a bambini e famiglie. L'annuncio ufficiale arriva in seguito all'accordo tra le società coinvolte, che vede l'integrazione di questi canali nel portfolio di Boing. La mossa si inserisce nell’ambito di una partnership tra le aziende del settore televisivo. La notizia riguarda esclusivamente l'operazione commerciale e la data di inserimento.

Boing amplia la propria offerta televisiva dedicata al pubblico dei bambini e delle famiglie. A partire dal 15 luglio 2026, K2 e Frisbee entrano nel portfolio editoriale di Boing S.p.A., la joint venture costituita da RTI Mediaset e Warner Bros. Discovery. I due canali si affiancano così a Boing, Boing Plus e Cartoonito, rafforzando una proposta televisiva gratuita pensata per accompagnare bambini e ragazzi nelle diverse fasi della crescita. L’operazione consolida ulteriormente la partnership tra Mediaset e Warner Bros. Discovery, che confermano un impegno di lungo periodo nella produzione e distribuzione di contenuti per l’infanzia accessibili gratuitamente. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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© Superguidatv.it - K2 e Frisbee entrano nel portfolio di Boing: si rafforza l’alleanza tra Mediaset e Warner Bros. Discovery

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