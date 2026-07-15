Si complica alla Camera il percorso della legge elettorale, bocciato per un solo voto l'emendamento del centrodestra sulle preferenze. Dura la reazione di Meloni, che chiede una riflessione sui voti mancati nella maggioranza: "Ha vinto di nuovo la palude". L'opposizione con Schlein attacca: "Il governo ha fallito, andate a casa". Parte la conta sui franchi tiratori nella maggioranza. Si dice che non ci siano grandi o piccole parti per un attore, così come non ci sono grandi o piccole storie. Il cinema in genere è. Società soggetta a direzione e coordinamento di Editoriale Nazionale S.p.A. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Bocciato emendamento preferenze, parte conta dei franchi tiratori in maggioranza

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Temi più discussi: Legge elettorale, maggioranza sotto alla Camera su preferenze; Legge elettorale, no a preferenze: maggioranza sotto per un voto. Meloni: Ha vinto la palude; Legge elettorale, bocciate le preferenze di FdI. Le opposizioni ritirano i loro emendamenti; Governo Meloni battuto sulle preferenze, opposizione chiede dimissioni.

Avviso ai naviganti (magari ex eletti tra i democratici). Ieri NON è stato bocciato un emendamento sulle PREFERENZE, ma un IMBROGLIO di Meloni, Salvini e Tajani, che prevedeva i CAPOLISTA BLOCCATI, possibilmente TUTTI MASCHI, eletti a discapito di x.com

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