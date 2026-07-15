Blue Beetle | a sorpresa Xolo Maridueña nel cast di Superman Man of Tomorrow
Il nuovo corso del DC Universe guidato da James Gunn e Peter Safran riserva una graditissima e inaspettata sorpresa per tutti i fan. Secondo quanto confermato in esclusiva da Deadline, l’attore Xolo Maridueña tornerà a indossare l’armatura aliena di Blue Beetle ed entrerà ufficialmente a far parte del cast di Superman: Man of Tomorrow, l’attesissimo sequel cinematografico dedicato all’Uomo d’Acciaio. Si tratta del primo ritorno ufficiale del giovane interprete nei panni di Jaime Reyes dopo il debutto nel film stand-alone del 2023 diretto da Ángel Manuel Soto. La notizia sancisce in modo definitivo la continuità del personaggio all’interno... 🔗 Leggi su Universalmovies.it
Blue Beetle: Xolo Mariduena Officially Returning As Blue Beetle In James Gunn's New DCU, Jaine Back
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