Superman la sorpresa dal set di Man of Tomorrow | svelato il ritorno di un personaggio amatissimo

Il regista ha condiviso immagini dal set del sequel di Superman, rivelando che uno dei personaggi più amati tornerà nella storia. Le foto mostrano scene in fase di ripresa e dettagli sui costumi, senza indicare date di uscita o altri dettagli sulla trama. Nessuna informazione ufficiale è stata fornita riguardo ai ruoli specifici o alle caratteristiche del personaggio che farà il suo ritorno.

Il regista James Gunn ha offerto un nuovo sguardo al dietro le quinte del sequel di Superman, anticipando il ritorno di uno dei personaggi preferiti. James Gunn, immerso nella lavorazione di Man of Tomorrow, si è ritagliato il tempo per tornare ad alimentare l'hype dei fan pubblicando una nuova foto dal set del sequel di Superman che sembra anticipare un gradito ritorno. La pellicola attualmente in fase di ripresa uscirà nei cinema nel 2027, ma prima, il 25 giugno 2026 per l'esattezza, il principale franchise DC sarà ampliato dall'uscita di Supergirl, pellicola standalone al femminile dedicata al personaggio di Milly Alcock che ha fatto la sua comparsa nel finale di Superman.🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Superman, la sorpresa dal set di Man of Tomorrow: svelato il ritorno di un personaggio amatissimo Notizie correlate Superman: Man of Tomorrow, James Gunn annuncia il via alle riprese con una foto dal setIl secondo film targato DC Studios con star l'attore David Corenswet nel ruolo di Clark Kent è ufficialmente entrato in produzione. Il DCU si espande: Aaron Pierre porterà la sua Lanterna Verde nel sequel di Superman dal titolo “Man of Tomorrow”Il nuovo universo cinematografico DC di James Gunn inizia a mostrare la sua natura interconnessa.