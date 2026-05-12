Nel DC Universe diretto da James Gunn, si aggiunge un nuovo attore al cast di Man of Tomorrow, il sequel di Superman. L’attore interpretarà un personaggio ancora non rivelato. La produzione prosegue mentre l’uscita del film di Supergirl si avvicina, attirando l’attenzione dei fan e degli addetti ai lavori. La data di inizio delle riprese e ulteriori dettagli sulla trama non sono stati ancora annunciati.

Il DC Universe di James Gunn continua a espandersi a ritmi serrati. Mentre l’attesa per l’uscita di Supergirl cresce, i riflettori sono già puntati su Man of Tomorrow, l’attesissimo sequel del nuovo Superman. Nonostante il debutto nelle sale sia fissato per luglio 2027, la produzione è già nel vivo e le ultime notizie sul casting stanno accendendo le teorie dei fan. L’ultima aggiunta ufficiale, confermata da The Hollywood Reporter, è Sinqua Walls. L’attore, noto per Friday Night Lights e White Men Can’t Jump, si unisce a un cast stellare in un ruolo che, per ora, resta avvolto nel mistero. Il cast di Man of Tomorrow: un mix di stelle e misteri.🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Man of Tomorrow: Sinqua Walls entra nel cast del sequel di Superman. Chi interpreterà?

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