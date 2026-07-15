Blitz del NAS a Salerno Avellino e Benevento | attività da oltre un milione di euro sospese

Da virgilio.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il NAS ha effettuato controlli nelle province di Salerno, Avellino e Benevento, sospendendo diverse attività commerciali. Le operazioni hanno coinvolto esercizi con un giro d’affari superiore a un milione di euro. Non sono stati resi noti dettagli specifici sulle tipologie di attività coinvolte o sui motivi delle sospensioni. I controlli sono stati condotti dai Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità.

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Sono scattate diverse sospensioni di attività commerciali in seguito ai controlli condotti dai Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità nelle province di Salerno, Avellino e Benevento. Le ispezioni, finalizzate alla tutela della salute pubblica e della sicurezza alimentare, sono state effettuate nelle aree della movida e nelle località a maggiore afflusso turistico, portando alla luce numerose irregolarità igienico-sanitarie e strutturali. Controlli intensificati nelle aree turistiche: la fonte della notizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità ha rafforzato la propria presenza nelle zone più frequentate delle province di Salerno, Avellino e Benevento. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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