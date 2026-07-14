Blitz dei Carabinieri nel settore turistico | tre attività sospese e sanzioni per oltre 82mila euro

Da anteprima24.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante un'operazione nel settore turistico, i Carabinieri hanno sospeso tre attività e comminato sanzioni per oltre 82.000 euro. L'intervento fa parte di un'attività più ampia del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Avellino, focalizzata sul controllo delle condizioni di lavoro e sulla lotta al lavoro irregolare e al caporalato.

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Tempo di lettura: 2 minuti OProsegue senza sosta l’attività di controllo del territorio da parte del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro (NIL) di Avellino, impegnato nella tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e nel contrasto al lavoro irregolare e al fenomeno del caporalato.   Nell’ambito della campagna straordinaria di vigilanza disposta dal Comando Generale dell’Arma nel settore turistico-alberghiero, svolta nella prima decade di luglio 2026, i militari del NIL, in stretta collaborazione con i Carabinieri della linea territoriale, hanno effettuato una serie di controlli presso diverse strutture ricettive della provincia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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