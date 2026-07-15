Durante un'operazione di polizia a Orzinuovi, è stata fermata una banda composta da cittadini albanesi. La stessa potrebbe essere responsabile di una rapina avvenuta in un agriturismo di Alzano Lombardo. Le forze dell'ordine hanno eseguito un blitz che ha portato all'arresto di alcuni componenti del gruppo, sospettati di aver compiuto il colpo in provincia di Bergamo. Le indagini continuano per verificare eventuali collegamenti con altri reati e individuare tutti gli eventuali complici.

Potrebbe esserci una svolta nelle indagini sulla violenta rapina all’agriturismo Ca’ Fenile di Alzano Lombardo. La banda di cittadini albanesi catturata all’alba di oggi durante un blitz dei carabinieri a Orzinuovi, nel Bresciano, sarebbe la stessa che nella notte tra il 6 e il 7 luglio ha assaltato l’agriturismo della famiglia Rizzi, terrorizzando i proprietari e fuggendo con un bottino di circa 50 mila euro tra contanti e Rolex.La notizia è riportata dal Giornale di Brescia. Al momento non sono arrivate conferme ufficiali da parte degli investigatori, che mantengono il massimo riserbo sull'operazione. Il blitz è scattato intorno alle 5. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - Blitz da film a Orzinuovi, catturata banda di albanesi: sarebbero i rapinatori dell'agriturismo di Alzano

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