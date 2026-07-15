Blitz dei carabinieri a Orzinuovi | cinque arresti per la rapina con sequestro ad Alzano Lombardo - Foto e video

Nella mattina di mercoledì 15 luglio, i carabinieri del Nucleo Investigativo di Bergamo hanno effettuato un'operazione a Orzinuovi, che ha portato all'arresto di cinque cittadini albanesi. Durante il blitz sono stati sequestrati denaro e gioielli. L'operazione ha riguardato un furto con sequestro avvenuto ad Alzano Lombardo. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità dell'intervento o sul rapporto tra le persone arrestate e l'episodio.

IL BLITZ. Operazione del Nucleo Investigativo di Bergamo all’alba di mercoledì 15 luglio: fermati cinque cittadini albanesi, sequestrati denaro e gioielli. Un sesto uomo è riuscito a fuggire. Un’operazione all’alba di mercoledì 15 luglio dei Carabinieri ha portato al fermo di cinque persone ritenute coinvolte in una banda sospettata della violenta rapina con sequestro di persona avvenuta nella notte del 6 luglio ad Alzano Lombardo, agriturismo Ca’ Fenile. Il blitz è scattato nelle prime ore di mercoledì 15 luglio in via Merisi, a Orzinuovi, dove i militari del Nucleo Investigativo del Comando provinciale di Bergamo e Brescia hanno eseguito un decreto di perquisizione emesso dalla Procura della Repubblica di Bergamo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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