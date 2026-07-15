Alle prime luci dell’alba, i carabinieri hanno arrestato una banda di cittadini albanesi a Orzinuovi, nel Bresciano. L’operazione segue le indagini sulla rapina avvenuta presso l’agriturismo Ca’ Fenile di Alzano Lombardo. Durante il blitz, sono stati catturati alcuni dei sospettati considerati coinvolti nell’assalto. Le forze dell’ordine non hanno ancora comunicato dettagli sulle modalità dell’arresto o sul numero esatto di persone fermate.

C'è la svolta nelle indagini sulla violenta rapina all’agriturismo Ca’ Fenile di Alzano Lombardo. Oggi (15 luglio), all'alba, una banda di cittadini albanesi è stata catturata durante un blitz dei carabinieri del Nucleo investigativo di via delle Valli, a Orzinuovi, nel Bresciano. Il sospetto è che si tratti degli stessi malviventi che nella notte tra il 6 e il 7 luglio ha assaltato l’agriturismo della famiglia Rizzi, terrorizzando i proprietari e fuggendo con un bottino di circa 50 mila euro tra contanti e Rolex. Nel Bresciano avrebbero avuto il loro covo. Nel corso dell'operazione, i carabinieri sono stati costretti anche a sparare alcuni colpi di pistola per impedire la fuga dei banditi su un'auto, ma non risultano feriti se non un militare per una scheggia. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - Blitz da film a Orzinuovi, catturata banda di albanesi: sono i rapinatori dell'agriturismo di Alzano

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