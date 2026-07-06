Nella notte tra domenica e lunedì, tre uomini incappucciati hanno fatto irruzione in un agriturismo in via Brumano, ad Alzano Lombardo. Hanno aggredito il titolare, colpendolo, e sono fuggiti via con denaro e orologi. L'episodio si è verificato poco prima delle 3 del mattino. Non ci sono ancora dettagli su eventuali arresti o feriti gravi. Le forze dell'ordine stanno indagando sull'accaduto.

Brutta rapina, nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 luglio, all’agriturismo Cà Fenile, in via Brumano, ad Alzano Lombardo. Tre banditi incappucciati si sono introdotti nella proprietà poco prima delle 3 e hanno picchiato il titolare, fuggendo con soldi e orologi. Il ristoratore è stato accompagnato in ambulanza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, da dove è stato dimesso in mattinata. Nella struttura, dove lavora e vive con la moglie, erano presenti anche i loro figli e alcuni ospiti, che non sarebbero rimasti coinvolti.L’agriturismo si trova in una zona isolata, ora i carabinieri della compagnia di Bergamo, cui competono le indagini, stanno verificando se ci siano telecamere utili, coordinati dalla pm di turno, Carlotta De Luca. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - Alzano Lombardo, tre rapinatori incappucciati picchiano il titolare dell'agriturismo e fuggono con i soldi

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