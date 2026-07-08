Massimo Rizzi picchiato dai rapinatori in agriturismo ad Alzano Lombardo era con la famiglia | Non respiravo

Da virgilio.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un imprenditore di 47 anni è stato aggredito da rapinatori durante una notte in un agriturismo in provincia di Bergamo. La vittima, che si trovava con la famiglia, ha raccontato di essere stata picchiata e di aver avuto difficoltà a respirare. L’attacco è avvenuto tra domenica e lunedì in una località chiamata Brumano. La polizia sta indagando sull’accaduto.

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Massimo Rizzi, imprenditore di 47 anni e titolare dell’agriturismo “Ca’ Fenile” in località Brumano, ad Alzano Lombardo, ha vissuto attimi di terrore nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 luglio. Dei rapinatori si sono introdotti armati nella sua abitazione, lo hanno picchiato e minacciato di morte, facendo razzia di contanti e oggetti di valore. Alzano Lombardo, rapinatori nell’agriturismo “Ca’ Fenile”: il racconto di Massimo Rizzi “Sono stato svegliato da tre sagome nere che hanno cominciato a prendermi a pugni. Hanno cominciato a chiedere dove fossero i soldi e la cassaforte. All’inizio ho provato a reagire, ma poi ho cercato solo di subire senza urlare, sperando finisse il prima possibile: avevo paura per le mie donne”, ha raccontato Rizzi all’Eco di Bergamo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Massimo Rizzi picchiato dai rapinatori in agriturismo ad Alzano Lombardo, era con la famiglia: "Non respiravo"
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