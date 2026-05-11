Il DJ norvegese sarà protagonista di un concerto al Parco di Villa Negri il 21 agosto 2026, nell'ambito dell'AMA Festival. Per assistere all'evento, è possibile acquistare i biglietti attraverso i canali ufficiali, con dettagli disponibili sul sito dedicato al festival. L'appuntamento si inserisce nel programma musicale della manifestazione, che si svolge a Romano d'Ezzelino, in provincia di Vicenza.

Alan Walker arriva all’AMA Music Festival 2026. Il dj e producer norvegese sarà protagonista assoluto della serata di venerdì 21 agosto, al Parco di Villa Negri di Romano d’Ezzelino, in provincia di Vicenza. L’artista, diventato una delle figure più amate dell'elettronica grazie a hit come Faded e Alone, porterà sul palco uno show immersivo fatto di spettacolari visual, atmosfere cinematiche e tanta energia. Dal debutto esplosivo del 2015 con Faded - brano certificato multiplatino in numerosi Paesi - il producer è diventato uno dei nomi di riferimento dell’EDM contemporanea, entrando stabilmente nella Top 100 DJs di Dj Magazine e collezionando premi e nomination internazionali.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Alan Walker all'AMA Festival 2026: come acquistare i biglietti

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