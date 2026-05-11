Elisa al Nevermind Music Fest 2026 di Bellinzona | come acquistare i biglietti

La cantautrice friulana si prepara a salire sul palco del Nevermind Music Fest 2026, che si svolgerà nel Parco Urbano di Bellinzona. I biglietti per il concerto sono disponibili per l’acquisto online e presso i rivenditori autorizzati. L’evento, previsto per la prossima estate, vedrà l’artista esibirsi davanti al pubblico in un appuntamento musicale di grande rilievo. I dettagli per l’acquisto e le modalità di accesso sono stati comunicati ufficialmente.

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Giovedì 25 giugno 2026 Elisa Toffoli sarà tra le grandi protagoniste del Nevermind Music Fest 2026. La cantante, autrice e produttrice salirà sul palco del Parco Urbano di Bellinzona, in Svizzera, per uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’estate. Con una bacheca che vanta innumerevoli Dischi di Platino, un Disco di Diamante e collaborazioni leggendarie - da Luciano Pavarotti a Ennio Morricone, fino agli Imagine Dragons - Elisa torna sul palco dopo il trionfale debutto a San Siro del maggio 2025. Sembra ieri quando, nel 2001, Elisa conquistava il Festival di Sanremo grazie all'indimenticabile Luce (Tramonti a Nord Est).🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Elisa al Nevermind Music Fest 2026 di Bellinzona: come acquistare i biglietti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Men/Go Music Fest 2026. Il programma completoIl programma (in continuo aggiornamento) dell'edizione 2026 del MenGo Music Fest, la kermesse musicale in calendario dal 14 al 18 luglio al Il Prato... Si parla di: Elisa più Soleroy: che serata a Bellinzona; La Notte Rosa è rock con le Bambole di Pezza. Elisa al Nevermind Music FestLa cantautrice friulana porta la sua voce straordinaria al Parco Urbano per un appuntamento live imperdibile ... gazzetta.it