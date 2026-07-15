Venerdì 17 luglio alle 18.30 nel giardino di Villa Giraffa si terrà “Birds, le vibrazioni della natura”, un evento che unisce jazz, i canti degli uccelli e i suoni del bosco attraverso l’improvvisazione musicale. La performance coinvolge musicisti che interpretano le melodie della natura, creando un dialogo tra musica e ambiente. L’evento è aperto al pubblico e si svolge all’aperto, tra le piante e gli spazi verdi della villa.

Pisa, 14 luglio 2026 - Un dialogo tra il jazz, i canti degli uccelli e i suoni del bosco: venerdì 17 luglio alle 18.30 nel giardino di Villa Giraffa a San Rossore “Birds, le vibrazioni della natura” con il quintetto di Tommaso Iacoviello alla tromba, Nazareno Caputo al vibrafono, Nicolò Francesco Faraglia alla chitarra, Saverio Cacopardi alla batteria e Ferdinando Romano al contrabbasso. “Birds” nasce da un’intensa ricerca sui paesaggi sonori naturali, trascritti e reinterpretati in musica, ogni brano si ispira a suoni come il canto degli uccelli, il fruscio delle foglie o il rumore di un ruscello, che vengono trasformati in composizioni di musica contemporanea e improvvisazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Birds, le vibrazioni della natura” tra jazz e improvvisazione

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