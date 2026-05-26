Parte tra le polemiche la raccolta differenziata in centro Sola M5s | Confusione e improvvisazione a danno della città

Notizia in breve

È iniziata il 25 maggio la nuova fase della raccolta differenziata nel centro città, inclusa l’area pedonale. Il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle ha criticato l’organizzazione, parlando di confusione e improvvisazione che, a suo avviso, penalizzano la città. La decisione di estendere il sistema ha suscitato polemiche tra i cittadini e alcuni rappresentanti politici, che evidenziano problemi nelle modalità di applicazione e comunicazione della nuova raccolta.