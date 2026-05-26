Parte tra le polemiche la raccolta differenziata in centro Sola M5s | Confusione e improvvisazione a danno della città
È iniziata il 25 maggio la nuova fase della raccolta differenziata nel centro città, inclusa l’area pedonale. Il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle ha criticato l’organizzazione, parlando di confusione e improvvisazione che, a suo avviso, penalizzano la città. La decisione di estendere il sistema ha suscitato polemiche tra i cittadini e alcuni rappresentanti politici, che evidenziano problemi nelle modalità di applicazione e comunicazione della nuova raccolta.
Il 25 maggio è partita l’ultima fase di estensione del nuovo sistema della raccolta differenziata che arriva nella zona del centro città compresa l’area pedonale, ma per il consigliere comunale M5s Paolo Sola le criticità restano soprattutto per le diverse modalità con cui è stata organizzata. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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