Biologico e biogas L’esempio green di Paci & Pagliari
Il Gruppo Paci & Pagliari si distingue nel settore agroindustriale italiano per aver integrato pratiche di economia circolare attraverso la produzione di biogas da fonti biologiche. L’azienda utilizza materiali organici per generare energia rinnovabile, contribuendo a ridurre gli sprechi e l’impatto ambientale. Questa strategia si inserisce in un percorso di sostenibilità che coinvolge anche l’agricoltura biologica, creando un modello di riferimento nel settore.
Nel panorama agroindustriale italiano, il Gruppo Paci & Pagliari rappresenta un modello di riferimento per lo sviluppo dell’ economia circolare applicata al settore primario. Con sede principale a Mombaroccio, nel pesarese, l’azienda opera in modo integrato nei comparti dell’ agricoltura, della zootecnia e delle energie rinnovabili. A guidare questa solida realtà è l’amministratrice delegata Lorella Ambrogi, la cui testimonianza evidenzia come una storica attività a conduzione familiare possa evolversi in un gruppo strutturato capace di coniugare produzione e tutela ambientale. "Il fondatore è stato mio marito, Patrizio Paci, che ci ha... 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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