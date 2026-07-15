Biologico e biogas L’esempio green di Paci & Pagliari

Nel panorama agroindustriale italiano, il Gruppo Paci & Pagliari rappresenta un modello di riferimento per lo sviluppo dell’ economia circolare applicata al settore primario. Con sede principale a Mombaroccio, nel pesarese, l’azienda opera in modo integrato nei comparti dell’ agricoltura, della zootecnia e delle energie rinnovabili. A guidare questa solida realtà è l’amministratrice delegata Lorella Ambrogi, la cui testimonianza evidenzia come una storica attività a conduzione familiare possa evolversi in un gruppo strutturato capace di coniugare produzione e tutela ambientale. "Il fondatore è stato mio marito, Patrizio Paci, che ci ha... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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