Un frantoio biologico di Monreale è stato riconosciuto come il migliore al mondo. La struttura, specializzata nella produzione di olio di alta qualità, ha ottenuto questo riconoscimento internazionale. La Sicilia si distingue per la capacità di valorizzare il proprio patrimonio agricolo e di elevare gli standard di produzione. La premiazione conferma la reputazione di questa regione come centro di eccellenza nel settore olivicolo.

C’è una Sicilia che non rincorre i primati, ma li costruisce stagione dopo stagione, trasformando il sapere agricolo, la ricerca e la cura del territorio in una qualità riconosciuta ben oltre i propri confini. È da questa visione che nasce il risultato conquistato da Miceli & Sensat, azienda agricola biologica di Monreale, il cui frantoio è stato proclamato miglior biologico del mondo, consacrando un modello produttivo capace di fare della biodiversità, dell’innovazione agronomica e della cultura dell’olio il proprio tratto distintivo. L’edizione 202526 del World’s Best Olive Oils (WBOO) consegna alla realtà siciliana il traguardo più prestigioso della sua storia, a partire da un doppio primato nelle graduatorie dedicate al biologico. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - Miceli & Sensat, l’azienda di Monreale è il miglior frantoio biologico al mondo

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