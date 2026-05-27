Enzo Paci in scena al Teatro Sociale di Camogli con Paci a pezzi

Da genovatoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Venerdì 29 maggio, il Teatro Sociale di Camogli ospiterà Enzo Paci con lo spettacolo “Paci a pezzi” nell’ambito della rassegna Aperitivo a Teatro. L’evento si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti e prevede l’ingresso per il pubblico. La rappresentazione è rivolta a spettatori di tutte le età e inizia nel pomeriggio. La compagnia teatrale ha confermato la presenza di Paci sul palco per questa occasione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Venerdì 29 maggio, per la rassegna Aperitivo a Teatro, Enzo Paci sale sul palco del Teatro Sociale di Camogli con “Paci a pezzi”.Enzo Paci non è “a pezzi” perché sta vivendo una crisi di nervi, ma perché, come tutti noi, è il risultato di tante esperienze, persone, successi e fallimenti. Insieme. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Luca Bizzarri, Enzo Paci e Antonio Zavatteri al Politeama Genovese con “Le nostre donne”Da giovedì 16 a sabato 18 aprile, il palco del Politeama Genovese ospiterà la rappresentazione di “Le nostre donne”, uno spettacolo scritto da Eric...

Primavera a teatro 2026 - anteprima: “Melodie dell’anima” con il dottor Filippo PaciIl Teatro Comunale di Cavriglia ospita un’anteprima della rassegna “Primavera a Teatro” del 2026.

Temi più discussi: Ironia e autobiografia sul palco: Enzo Paci al Teatro Sociale di Camogli con 'Paci a pezzi'; Con Elisabetta Pozzi , Enzo Paci e Michela Ponzani, il Tigullio porta in scena passioni tragiche, comicità e memoria civile (P.Fizzarotti); Insieme per Sara: serata di solidarietà con Enzo Paci, Michelangelo Pulci, Alessandro Bianchi e molti altri; Enzo Paci si fa a pezzi nel suo nuovo spettacolo a Camogli.

enzo paci enzo paci in scenaEnzo Paci in scena al Teatro Sociale di Camogli con Paci a pezziVenerdì 29 maggio, per la rassegna Aperitivo a Teatro, Enzo Paci sale sul palco del Teatro Sociale di Camogli con Paci a pezzi. Enzo Paci non è a pezzi perché sta vivendo una crisi di nervi, ma pe ... genovatoday.it

enzo paci enzo paci in scenaCon Elisabetta Pozzi , Enzo Paci e Michela Ponzani, il Tigullio porta in scena passioni tragiche, comicità e memoria civile (P.Fizzarotti)Dal mito greco alla comicità autobiografica, fino a un racconto teatrale sulla Resistenza e sul coraggio delle donne. Tra Rapallo e Camogli, i prossimi giorni disegnano un piccolo itinerario di spetta ... farodiroma.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web