Enzo Paci in scena al Teatro Sociale di Camogli con Paci a pezzi

Venerdì 29 maggio, il Teatro Sociale di Camogli ospiterà Enzo Paci con lo spettacolo “Paci a pezzi” nell’ambito della rassegna Aperitivo a Teatro. L’evento si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti e prevede l’ingresso per il pubblico. La rappresentazione è rivolta a spettatori di tutte le età e inizia nel pomeriggio. La compagnia teatrale ha confermato la presenza di Paci sul palco per questa occasione.

Venerdì 29 maggio, per la rassegna Aperitivo a Teatro, Enzo Paci sale sul palco del Teatro Sociale di Camogli con “Paci a pezzi”.Enzo Paci non è “a pezzi” perché sta vivendo una crisi di nervi, ma perché, come tutti noi, è il risultato di tante esperienze, persone, successi e fallimenti. Insieme. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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