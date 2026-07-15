binaghi si goda la gloria e non guardi al calcio come kyrgios fa con sinner

Il testo confronta il calcio, descritto come sconfitto e fragile, con il tennis, dove si evidenzia il gesto di solidarietà tra giocatori. Si menziona un esempio di un atleta che avrebbe aiutato un avversario in difficoltà. La narrazione suggerisce una differenza di atteggiamento tra i due sport, senza approfondire cause o implicazioni. Non vengono menzionati eventi specifici, nomi o dettagli legali.

Il calcio è dall’altra parte della rete, sconfitto, accartocciato come Zverev a Wimbledon. Cosa avrebbe fatto Jannik Sinner? Gli avrebbe teso la mano per aiutarlo a rialzarsi. Cos’ha fatto il presidente della Federazione Tennis, Angelo Binaghi? Gli ha riso in faccia: "A che ora gioca la Nazionale? Mi sono distratto con Wimbledon.". Battutona. Nessuno nega i meriti di Binaghi nella crescita del movimento, anche se è chiaro che, se Sinner avesse scelto lo sci, oggi racconteremmo un altro mondo, nonostante l’impennata dei tesseramenti, sbandierata ogni 5 minuti. Ma perché non godersi la gloria e l’allineamento degli astri, senza badare all’erba del vicino? Binaghi guarda al calcio come Kyrgios guarda a Sinner. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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